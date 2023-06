Alluvione | Emilia - Romagna al governo | 8 | 8 miliardi di danni

AGI/Vista - "Abbiamo tempestivamente attuato misure finanziarie con un primo significativo intervento da oltre due miliardi di euro per l'- Romagna. Stiamo valutando insieme alle parti coinvolte su cosa si possa fare di più per le aree e le imprese maggiormente colpite perché le misure siano mirate ed efficaci", le parole del ...È di oltre 8,8 miliardi di euro la stima provvisoria dei danni dell'in- Romagna. Sono i dati forniti dalla Regione al tavolo sul posta Palazzo Chigi. A tale stima, a quanto si è appreso, andranno aggiunti i danni causati alle auto e ai ...... le parole del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, dopo l'incontro tra una rappresentanza del Governo e gli enti locali delle zone colpite dall'

L'alluvione in Emilia-Romagna ha ucciso milioni di api Internazionale

La cifra è stata esposta al tavolo sul post-emergenza a Palazzo Chigi. Bonaccini: '1,8 miliardi da stanziare subito per rimettere in sesto strade e ...Giovedì, 15 giugno 2023 Home > aiTv > Alluvione Emilia, Calderone: "Da Ministero Lavoro più di 900 milioni per zone colpite" (Agenzia Vista) Roma, 07 giugno 2023 “La cifra è quella che abbiamo ...