Allora | lo fai tu? | Cecchi Paone | clamorosa domanda ad Elly Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Starebbe andando a gonfie vele la storia tra Alessandroe il compagno Simone Antolini. Stando a quanto rivelato da Ivan Rota su Dagospia, durante il Pride i due avrebbero scherzato con la segretaria del Pde le avrebbero chiesto: “Ci sposi tu?”. Rota, poi, riporta anche un'altra indiscrezione svelata da una gola profonda: "Alessandro, al tavolo di un ristorante in quel di Napoli, piangeva e pregava il suo fidanzatino Simone Antolini di non scomparire senza avvertirlo (ma perché non dovrebbe avvertirlo?), perché lo ama e sta male". Di recente la coppia ha partecipato all'Isola dei famosi. Ma la loro esperienza in Honduras non è durata molto: il giornalista si è ritirato dopo che il fidanzato ha lasciato il reality per problemi di ...