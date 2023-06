Allerta meteo a Roma | chiuse le banchine del Tevere | sospese tutte le attività sul fiume

... Calabria, Molise e Puglia a cui va aggiunta unarancione per rischio idraulico su Calabria e Abruzzo. Le previsioniper indicano ancora piogge e temporali, anche molto intensi, su ...della Protezione civile regionale di colore Giallo per temporali valida fino alle 14 di giovedì 15 giugno su tutta la Campania. Si prevedono precipitazioni diffuse con rovesci e ...Dopo i due nubifragi di ieri e l'altro ieri, che hanno allagato mezza Roma, oggi sulla Capitale è prevista una nuova. Così banchine del Tevere chiuse nelle prossime ore a causa del maltempo. Lo ha deciso la Protezione Civile di Roma per motivi di sicurezza per un probabile innalzamento del livello del ...

ALLERTA METEO: la Protezione Civile lancia un Duro AVVISO di forte MALTEMPO su queste regioni iLMeteo.it

Meteo Sicilia, allerta gialla in arrivo: a poco meno di una settimana dall’arrivo dell’estate, proseguono le piogge in alcune zone dell’Isola.Il meteo e i temporali I disagi maggiori hanno riguardato soprattutto ... sono stati misurati in tre ore 67.6 millimetri di pioggia. Preoccupa invece la nuova allerta arancione in Emilia Romagna dalle ...