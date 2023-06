Allenatore Napoli | c’è un retroscena su De Laurentiis e Spalletti

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il Presidente delAurelio Deavrebbe fatto un ultimo tentativo per convincere Lucianoa restare in azzurro. Aurelio Deè alla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Fuga dadopo lo Scudetto, non solo l'addio di Luciano Spalletti. Il top club paga la clausola del bigProsegue la ricerca del nuovoin casa. Come raccontato da Calciomercato.it, sono giorni di riflessione per il presidente De Laurentiis dopo l'incontro con Paulo Sousa. De Laurentiis - Calciomercato.itC'è il sì ......per primo Montella ha lasciato la panchina dell'Adana ed è pronto a diventare il nuovo... Orsolini, cercato pure da Fiorentina eNon c'è nessun tipo di accordo ufficiale con ilo con il PSG per Galtier. Il PSG non può tesserare un altrose ha già uno osotto contratto. Da quello che ci risulta, inoltre, non c'...

Fuga da Napoli dopo lo Scudetto, non solo l’addio di Luciano Spalletti. Il top club paga la clausola del big Prosegue la ricerca del nuovo allenatore in casa Napoli. Come raccontato da ...La biografia, lo stipendio, i guadagni e il modulo di gioco di Christophe Galtier, l'allenatore francese ex Psg che presto potrebbe sedersi sulla panchina del Napoli.