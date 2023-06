Allarme inchiostri per tatuaggi contaminati da patogeni | interviene la Food and Drug Administration L’esperta | “Possono trasmettere epatiti o AIDS”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ilo come veicolo di infezioni della pelle. Negli Stati Uniti sale la preoccupazione per l’aumento di malattie a causa degliutilizzati perda, trovati anche nelle boccette di colore. Per questa ragione la Fda americana, l’ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici,con una guida per produttori e distributori perché siano in grado di riconoscere glipotenzialmentee pericolosi per la salute. Come segnala la Fda, avendo a che fare con circa il 30% di americani tatuati, “è imperativo intervenire e fare tutti i passi necessari perché isiano privi di ogni contaminazione”. A maggior ragione in caso ...