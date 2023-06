' Alimenta l' Amore' | set fotografico con l' amico a 4 zampe al Castello Sforzesco di Milano

(Di giovedì 15 giugno 2023), 15 giu. (Adnkronos) - Si terrà sabato 24 e domenica 25 giugno l'ottava edizione del setdi 'l'': nel Cortile della Rocchetta, all'interno deldi, sarà possibile farsi ritrarre insieme al proprioa quattroda Silvia Amodio, giornalista e fotografa professionista che da anni indaga la relazione tra l'uomo e gli animali. L'evento, con il patrocinio del Comune dila collaborazione dell'Assessorato al Verde e all'Ambiente e degli amici di The Zoo e Radio Bau, è riservato unicamente ai nuovi partecipanti ed è gratuito. Per partecipare basta presentarsi sul set, che sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, e si terrà anche in caso di ...

Si terrà sabato 24 e domenica 25 giugno l'ottava edizione del set fotografico di 'l'Alimenta l'Amore': nel Cortile della Rocchetta, all'interno del Castello Sforzesco di Milano, sarà possibile farsi ritrarre insieme al proprio amico a quattro zampe da Silvia Amodio, giornalista e

