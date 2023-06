Alessia e Davide Temptation Island 2023 | lei lo tradisce ma lui sa delle corna

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 15 giugno 2023) Le registrazioni di, iniziate lo scorso 9 giugno presso l'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula (Cagliari), sono ancora in corso. La produzione ha già annunciato la prima coppia formata da Gabriela e Giuseppe. Fidanzati da sette anni, la donna ha deciso di partecipare al viaggio dei sentimenti dopo aver scoperto il fidanzato iscritto di nascosto ad un sito per incontri. La produzione ha svelato anche la seconda coppia di. Nella clip di presentazione, mandata in onda e diffusa sui social ufficiali della trasmissione, hanno spiegato di essere insieme da 11 anni e che da due anni a questa parte sono successe diverse cose nella loro relazione. Alle spalle, infatti, hanno una storia di...