Alcuni problemi Iliad il 15 giugno con rallentamenti della rete

(Di giovedì 15 giugno 2023) In questo giovedì 15si registrano. Non si tratta di un vero e proprio down con protagonista l’operatore: semmai, siamo al cospetto di malfunzionamenti specifici, relativi soprattutto il servizio di connessione dimobile. Di seguito, è riportata la situazione cristallizzata alle 11:30 circa di questa mattina, fatte salve eventuali evoluzioni deinei minuti e nelle ore successive. Il sito Downdetector, come sempre, ci fornisce dei dati certi in relazione al disservizio in atto. Subito dopo le ore 10 odierne, ihanno fatto la loro comparsa con un primo incremento di segnalazioni di utenti interessati dagli errori. Questi ultimi, come pure già accennato, si sono manifestati come segue: in molti ...

... come ha fatto il portale Skuola.net raccogliendocasi recenti. Non ammesso all'esame: il ... affetto da 'disturbo oppositivo provocatorio con ritardo intellettivo di grado lieve, condi ...... e indicare soluzioni ad altrilegati al modello Lambda CDM. Senza estenderlo, perché esso ... Calcolandoparametri fondamentali, assumendo code esponenziali non gaussiane, il team ha ...esempi sono AdX, tra le principali piattaforme per le aste, i servizi Google Ads e DV360. La ... in ultima analisi, su come risolvere al meglio ia vantaggio dei consumatori e dei ...

Manager: cosa serve per crescere Manageritalia

La Commissione Europea ordina a Big G la cessione obbligatoria di parte dei suoi servizi pubblicitari online per porre fine ai problemi di concorrenza rilevati nel settore ad tech ...In questo giovedì 15 giugno si registrano alcuni problemi Iliad. Non si tratta di un vero e proprio down con protagonista l’operatore: semmai, siamo al cospetto di malfunzionamenti specifici, relativi ...