Al via l’Estate Romana 2023 Appuntamenti diffusi in tutta la citta’

(Di giovedì 15 giugno 2023) Fino a metà ottobre, quattro mesi di eventi tra cinema, musica, teatro, mostre laboratori e incontri in tutto il territorio cittadino Elemento caratterizzante di questa edizione, le arene cinematografiche: saranno 24 inla città. Info disponibili su culture.roma.it Quattro mesi di eventi inla città tra proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, concerti, mostre, incontri, visite guidate, laboratori per bambini e ragazzi e tanto altro. È questa– che inizia oggi e che continuerà fino al 15 ottobre – promossa da Roma Capitale, in collaborazione con la Siae e i servizi di comunicazione di Zètema Progetto Cultura, presentata oggi al Teatro India, dal sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, e dall’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor. Sarà ...