Al via la 20° edizione di “Corso Polonia” | il festival della cultura polacca

(Di giovedì 15 giugno 2023)20° I DAGADANA inaugurano ilai GiardiniFilarmonica Romana 16 giugno 2023 ore 21.30 Accademia Filarmonica Romana Al via, il, di scena dal 16 al 23 giugno 2023. Giunta alla 20°, la manifestazione, organizzata dall’Istituto Polacco di Roma, propone un ricco calendario di eventi che portano nella capitale la musica, il cinema, il teatro, la fotografia e la letteratura. Si parte il 16 giugno con il concerto dei Dagadana, in programma nella splendida cornice dei giardini dell’Accademia Filarmonica ...

Il terzino è arrivato a gennaio in prestito dalla JuveEintracht Francoforte. Ha giocato poco, sperava di guadagnarsi i gradi da titolare in sei mesi. Non è successo. Martedìgiugno scadrà l'...In Aggiornamento: Ha preso ilquest'oggi il quarto evento Challenge del Beach Pro Tour 2023 in corso di svolgimento a Jurmala (...Cottafava invece esordiranno nel tabellone principale alle ore 11....Domenica, geopotenzialiin sensibile aumento (DAM 580 - 584), cielo poco nuvoloso per l'... da est (brezza), lungo le coste e temperature in aumento ancora con circa +19/+°c ad 850 hpa. ...