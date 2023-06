Al via i lavori a Palazzo del Governo

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Hanno preso il via alcuni giorni fa gli interventi che dovranno adeguare ildeldi Taranto alle misure previste dalla normativa in materia di prevenzione incendi ed infortuni. Previsti dal Programma Triennale delle opere pubbliche della Provincia di Taranto, si tratta diresisi necessari alla luce delle condizioni di locali e strutture che, oltre ad evidenziare problemi di carattere funzionale, non sono fruibili da persone con capacità motorie o sensoriali ridotte o impedite. Le prime opere stanno riguardando i bagni adiacenti a tre sale dell’edificio e quelli presenti al quarto piano, dove sono ubicati gli uffici e la Presidenza dell’Ente provinciale. Le attività di adeguamento sono state autorizzate dal Ministero della Cultura Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale ...