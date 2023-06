Al-Hilal | offerta importante per Lukaku | i dettagli

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dall’Arabia Saudita stanno arrivando con insistenza offerte e voci di mercato, ancheavrebbe ricevuto una propostaDall’Arabia Saudita stanno arrivando con insistenza offerte e voci di mercato, ancheavrebbe ricevuto una proposta. Secondo quanto riportato da Santi Aouna di Footmercato, l’Al-avrebbe messo sul piatto 20 milioni all’anno per il belga. L’attaccante ha detto no perché ne vorrebbe 90.

Secondo quanto riportato da Santi Aouna di Footmercato, l'Al -avrebbe messo sul piatto 20 milioni all'anno per il belga. ...Abbiamo detto del futuro con il classe 1993 ad aver ricevuto una riccadall'Al -, club dell'Arabia Saudita con una potenza economica decisamente importante. In questa sessione estiva di ...Il belga ha incontrato l'Al -, ascoltando la maxi -e prendendo la sua decisione. Intanto vicina un'altra firma per i nerazzurriLe strategie di mercato dell'Inter cominciano a prendere forma. Il vertice di oggi tra ...

Gazzetta: “Lukaku e la risposta all’offerta dell’Al Hilal: cosa filtra e la posizione sull’Inter” SOS Fanta

Dall’Arabia Saudita stanno arrivando con insistenza offerte e voci di mercato, anche Lukaku avrebbe ricevuto una proposta importante ...Stando a quanto raccolto da “Foot Mercato“, infatti, il centravanti nerazzurro avrebbe ricevuto una maxi offerta direttamente dall’ Al-Hilal, ricchissimo club dell’ Arabia… Leggi ...