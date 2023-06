AI Act | la Ue regolamenta l’intelligenza artificiale | cosa cambierà

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 giugno 2023) La trasformazione digitale è una delle priorità principali dell’UE. Il Parlamento europeo contribuisce a creare le politiche per rafforzare i mezzi a disposizione dell’Europa nel campo delle nuove tecnologie digitali, offrire nuove opportunità ad aziende e consumatori, permettere la transizione verde dell’UE e la neutralità carbonica entro il 2050. Su questi presupposti è stato approvato l’AI Act. Le nuove regole europee La priorità per il Parlamento europeo è quella di far sì che i sistemi di intelligenzautilizzati nell’UE siano sicuri, trasparenti, tracciabili, non discriminatori e rispettosi dell’ambiente. Con l’AI Act il Parlamento vuole anche stabilire una definizione tecnologicamente neutra e uniforme per, da applicare ai futuri sistemi che ne vedono l’implementazione. Con 499 voti a ...