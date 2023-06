Commentadetto l'eurodeputato del Pd, Brando Benifei , correlatore al Parlamento europeo per il regolamento sull'IA, l'approvazione da parte dell'Eurocamera dell'AI, volto alla ...L'Aidovrebbe quindi essere pronto per la fine dell'anno, per entrare in vigore nel 2025 ,da mettere finalmente dei punti fermi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel rispetto della ......come i sistemi di previsione utilizzati per limitare, vietare e prevenire i movimenti alle frontiere. È fondamentale che, mentre l'AIsi avvia verso i negoziati finali, i legislatori dell'...

AI Act: così l’Europa vuole regolamentare l’intelligenza artificiale Vanity Fair Italia