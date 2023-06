Agcom sanziona la Rai | 170mila euro per la ' pubblicità occulta' ai social di Amadeus Per Blanco solo un richiamo

(Di giovedì 15 giugno 2023) Un sempliceper l'esibizione di, una sanzione per la '' per il profilo Instagram di. A deciderlo è l': l a Commissione per i servizi e i prodotti ...

Lippi È una brava persona'la Rai Il Consiglio dell'Autorità, sempre a maggioranza, con l'astensione del presidente e il voto contrario della Commissaria Giomi, ha richiamato la tv ...In una nota, l'ha spiegato che le violazioni "riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell'inserimento di messaggi pubblicitari e il caso della pubblicità occulta del social network ...

Un semplice richiamo per l'esibizione di Blanco, una sanzione per la 'pubblicità occulta' per il profilo Instagram di Amadeus. A ...Il Garante per le comunicazioni ha comminato una sanzione alla Rai per la pubblicità occulta a Sanremo 2023. Disposto un richiamo per la vicenda Blanco.