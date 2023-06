Agcom | multa Rai da 170mila euro per pubblicità occulta Amadeus

(Di giovedì 15 giugno 2023) La commissione per i servizi e i prodotti dell`Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato a maggioranza, con il voto contrario della commissaria Giomi, una sanzione pari a oltrealla Rai per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante il "73mo festival della canzone italiana di Sanremo".Le violazioni accertate riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell`inserimento di messaggi pubblicitari e il caso delladel social network Instagram e del profilo del conduttore. Con riferimento all`esibizione del cantante Blanco, il consiglio dell`Autorità, a maggioranza, con l`astensione del presidente e il voto contrario della commissaria Giomi, ha richiamato la Rai per il mancato rispetto ...

La sanzione è stata decisa dalla Commissione dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni: sotto accusa cinque episodi in cui non ci sarebbe stata indicazione dell'inserimento di prodotti ...La Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le Comunicazioni ha approvato a maggioranza, con il voto contrario della commissaria Giomi, una sanzione pari a oltre 170mila euro alla Rai ...