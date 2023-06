After Work | la recensione | fenomenologia del post-lavoro

In his daily medical update, Vatican spokesman Matteo Bruni said Francis again rested well overnight, was atduring the day and had received the Eucharist during a moment of prayer in the chapel ..." The rise of digital jobs and remoteis creating unprecedented opportunities for local talent ...two years... Continua a leggere Epicor Drives a Modern ERP Experience with Significant Cloud ...Coussins added: "We will continue toclosely with our international customers and channel ... Mark Hughes, Epicor Regional Vice President for UK and Ireland, concluded, "Yearyear, our ...

After Work. La recensione Sentieri Selvaggi

La recensione di After Work, il documentario con cui Erik Gandini prova a immaginare una società post-lavorativa. Cosa faremo quando il nostro lavoro sarà completamente sostituito dalle macchineEcco la nostra intervista a Erik Gandini, regista di Videocracy - Basta apparire, che torna al cinema dal 15 giugno con After Work ...