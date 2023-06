Affare Osimhen | Grassani zittisce tutti | “Il sipario è già sceso Ci sono tante altre patate bollenti…”

(Di giovedì 15 giugno 2023) L’avvocato del Napoli, Mattia, conferma l’assoluzione del club nell’operazione con il Lille per il tanto discusso. Il legale del Napoli, Mattia, è tornato sul tanto discussoche ha portato il nigeriano dal Lille al Napoli per 50 milioni di euro e una contropartita tecnica composta da Manzi e altri tre calciatori: Luigi Liguori, Ciro Palmieri e Orestis Karnezis. Secondo l’avvocato, “non esiste alcun caso” poiché “nei due gradi di giudizio archiviati dalla Procura Federale, il Napoli è stato prosciolto”. Queste affermazionistate rilasciate durante un’intervista a Kiss Kiss Napoli. Pertanto, secondo, a meno che non emergano nuovi fatti, “il...

Una stagione tutto sommato positiva, perché trovarsi alle spalle die Raspadori, essere la ...ha capito che non c'erano margini per risparmiare qualcosa e così ha deciso di chiudere l'. ...Una tentazione che nelle scorse ore ha riacceso la pista francese che porta a Christophe Galtier, già accostato al club partenopeo nell'ambito dell'con il Lille per Victor. ......e Claudio Lotito hanno già parlato della possibilità di impostare une nei prossimi giorni potrebbero avere luogo altri contatti. Simeone ha ricoperto al meglio il ruolo di viceal ...

Caso Osimhen, Grassani: "Sipario già sceso. Tante altre patate ... napolipiu.com

ma senza riuscirci e nonostante questo - a quindici giorni dalla fine del prestito - gli azzurri hanno deciso di chiudere l'affare. Simeone, nonostante la presenza di Osimhen in attacco, ha ...Affare complessivo da 15 milioni compresi i 3 pagati per il ... (Hellas1903.it) Il Napoli, dopo la vittoria dello Scudetto, si prepara per la prossima stagione. Oltre ai gol di Osimhen e Kvaratskhelia ...