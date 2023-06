AEW | Non mancano mai i colpi di scena tra Elite e BCC | alla “festa” si aggiunge Eddie Kingston

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 15 giugno 2023) La rivalità tra le fazioni più potenti della AEW è ancora ben distante dconclusione e anche nell’ultima puntata di Dynamitee BCC si sono affrontati in un 3vs3 nel main event della puntata. Young Bucks e Adam Page da una parte, Jon Moxley, Claudio Castagnoli e Wheeler Yuta dall’altra, con un bordo ring stranamente libero da affollamenti e il solito Bryan Danielson al tavolo di commento. Non finisce mai al suono della campanella Gli appassionati non si stancheranno mai di vedere queste fazioni affrontarsi sul ring, come sempre il 3vs3 è stato molto confusionario con l’arbitro in difficoltà a capire chi era l’uomo legale nelle varie fasi dell’incontro. Proprio nella confusione generale è maturata la vittoria dell’, con i fratelli Jackson che hanno sfruttato la loro perfetta chimica andando a ...