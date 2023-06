AEW | Che beffa per Adam Cole | la vittoria ormai certa è sfumata per un secondo

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 15 giugno 2023)e MJF sono entrati in rotta di collisione nelle ultime settimane, dopo una serie di confronti verbaliha ottenuto una possibilità per diventare il nuovo #1 contender al titolo mondiale AEW e stanotte è andato in scena a Dynamite l’AEW World Title Eliminator Match contro il campione MJF. L’incontro ha aperto la puntata di Dynamite di stanotte ed è stato un concentrato di emozioni e di ottimo wrestling. E adesso? MJF come sempre ha iniziato giocando sporco, lasciando il quadrato e prendendo in giro l’avversario, manon è cascato nella trappola del campione e ha reagito colpo su colpo sin dalle fasi iniziali. Il Salt of Earth ancora una volta ha dimostrato che quando vuole è un ottimo lottatore e il match è stato molto duro ed equilibrato, tante le mosse degne di nota ...