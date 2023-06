Addio Imbriani | una serata tributo tra mostre | testimonianze e ricordi | scatta la raccolta fondi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minutiDa questa mattina davanti allo storico istituto delle Magistrali, a Contrada Baccanico, è tornato il primo striscione, quello che celebra “, sei stata la mia adolescenza”. Accanto una data incisa in rosso, 22-06-2023 ore 20:00, con l’invito ad unaal sapor di rievocazione di quel che è stata quella struttura per migliaia di studenti e per rivendicare con forza che quella storia lunga 50 anni non andrà “giù” con l’abbattimento dell’edificio. In prima linea un gruppo di ex studenti dell’, diplomati negli anni tra il 2018 e 2020, artefici degli tre striscioni che sono stati affissi nelle ultime settimane in momenti diversi, fino a l’ultimo di qualche giorno, davanti ai cancelli della scuola e desiderosi di fare qualcosa in più affinchè davvero l’“simbolico” della ...