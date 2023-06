Addio a Massimo Pedroni Ci lascia un uomo libero che ha sempre combattuto il conformismo

Giletti, che dopo l'alla Rai nel 2017 aveva scelto La7 per proseguire la sua carriera, è stato reduce di una chiusura anticipata di Non è l'Arena . Il direttore Urbano Cairo aveva ...MARGINI DA LIMARE - Hakimi ha uno stipendio di 8 milioni a stagione , troppi per il tetto... che è da due anni in Francia dopo l'al termine della stagione dello scudetto con Conte, 2020 -...... duttile centrocampista scozzese che ha ben figurato nella sua prima stagione del... Per i biancocelesti, però, tutto (o quasi) dipenderà dall'o dalla permanenza di Milinkovic - Savic ...

Dolore e lacrime in una Cristo Re gremita per l'addio a Massimo ... CremonaOggi

L'addio di Luciano Spalletti potrebbe non rappresentare l'unica grande perdita dell'estate del Napoli. Il futuro di Kim è in bilico ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...