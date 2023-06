Addio a Glenda Jackson | la deputata che vinse l’Oscar | la vita tra cinema e politica

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ci lascia, morta a 87 anni. Unadivisa tra, la sua, che l’ha condotta a vincere per ben due volte. L’attrice inglese sembra essere “morta serenamente”, secondo quanto è stato reso noto dal suo agente.e attrice, è morta: l’annuncio “Attrice edue volte vincitrice del, è morta serenamente nella sua casa di Blackheath Londra questa mattina dopo una breve malattia con la sua famiglia al suo fianco”, ha detto Lionel Larner. (Articolo in aggiornamento)

dal debutto teatrale alla politica Nata a Birkenhead, vicino a Liverpool, da una famiglia operaia,Jackson fece il suo esordio teatrale nella pièce Tavole separate di Terence Rattigan. Dopo il ...dal debutto teatrale alla politica Nata a Birkenhead, vicino a Liverpool, da una famiglia operaia,Jackson fece il suo esordio teatrale nella pièce Tavole separate di Terence Rattigan. Dopo il ...

Addio Glenda Jackson, l'attrice due volte premio Oscar ed ex deputata aveva 87 anni Sky Tg24

Leggi su Sky TG24 l'articolo Addio Glenda Jackson, l'attrice due volte premio Oscar ed ex deputata aveva 87 anni ...Addio all'attrice inglese Glenda Jackson: aveva 87 anni ed è stata due volte vincitrice del premio Oscar alla miglior attrice, nel 1971 per il suo ruolo in “Donne in amore” e nel 1974 per “Un tocco di ...