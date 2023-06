Acireale | il sindaco Barbagallo non sarà sospeso per la Severino La decisione della prefettura | “In questo caso non è applicabile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Robertopotrà guidare la città di. La notizia arriva direttamente dalladi Catania: “La leggein questa fattispecie non è”, è quanto comunicato a ilfattoquotidiano.it. Laarriva poco meno di un’ora dopo dalla proclamazione di. “Lapoggia su un parere del ministero degli Interni e suffragato dall’Avvocatura dello Stato”, comunicano dallaetnea. Sull’esponente di centrodestra pendeva il rischio sospensione per via di una condanna in primo grado a un anno e quattro mesi per tentata induzione indebita a promettere utilità. Reato che, secondo il tribunale di Catania, commise nel 2017, durante la prima esperienza da ...