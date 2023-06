Accettare 60 milioni o tenerlo? | L’opinione dei tifosi dell’Atalanta su Hojlund

(Di giovedì 15 giugno 2023)deinei confronti della possibile vendita dell’attaccante danese Rasmuse quei 60/70di euro che lo United potrebbe dare all’Atalanta. Un grande grattacapo visto che da una parte si ha uno dei centravanti più promettenti (e forti) del calcio europeo, e dall’altra una cifra di tutto rispetto con cui costruire una squadra ancora più competitiva. Al di là di come andranno le trattative, eccodeinerazzurri a riguardo. Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 545 utenti nerazzurri, i risultati hanno preso una determinata piega: il 27% è per la cessione immediata; il 22% vorrebbe vendere, ma al tempo stesso pretendere il ...

...che significa che gli operatori economici dovrannopagamenti in euro digitale, anche se sono previste eccezioni, ad esempio per le microimprese con meno di 10 dipendenti e meno di 2...... ripetendo per ben 13 volte il verbo 'vivere', è riuscito a far cogliere aidi italiani ... E, sempre con il sorriso, raccogliere etutte le sfide che l'esistenza gli ha riservato. ...Appena Galtier sarà libero, De Laurentiis gli offrirà un biennale da 4con opzione per un ... Galtier, da parte sua, sarebbe ben felice dila nuova sfida che lo porterebbe sulla ...

Chiesa è il primo a partire: Juventus pronta ad accettare 60 milioni CalcioMercato.it

Le bombe d’acqua. Un sistema fognario non adeguato. Caditoie che si “tappano” in continuazione. Sono questi gli ingredienti che hanno causato gli allagamenti a Roma in questi ...All’estero prime mosse importanti delle big sul mercato. Il Real Madrid ha ufficializzato il primo colpaccio estivo con la prossima presentazione di Jude Bellingham dal Dortmund, ...