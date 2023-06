(Di giovedì 15 giugno 2023) Il sacerdote, teologo e mosaicista Marko Ivanè statodalla Compagnia di Gesù, la congregazione deida cui proviene anche Papa Francesco, in seguito alle denunce di numerose suore di aver subito da lui, di coscienza e diin un arco di 30 anni. «Informiamo con cuore addolorato che il giorno 9 giugno 2023 ilGenerale –Arturo Sosa – ha dimesso dalla Compagnia di GesùMarko Ivan. Questo è stato fatto in conformità al diritto canonico, a causa del suo rifiuto ostinato di osservare il voto di obbedienza».è un noto mosaicista, le cui opere decorano il Vaticano e numerose chiese e santuari in tutto il mondo. Nel 2020, il teologo ...

Vi si aggiunsero quelle die di potere presentate da numerose consacrate della Comunità Loyola. Anche in questo caso le testimonianze furono ritenute credibili. Complessivamente, come ...Diverse suore lo accusano die di potere. .... la congregazione dei gesuiti da cui proviene anche Papa Francesco , in seguito alle denunce di numerose suore di aver subito da lui, di coscienza e di potere in un arco di 30 anni. "...

Abusi sessuali e di potere, espulso dai gesuiti padre Rupnik Open

G.M., un 48enne che vive in un comune dell’hinterland di Casarano, è finito sotto processo con le accuse di violenza sessuale aggravata e continuata e adescamento di minori dopo un’indagine tanto ...Padre Marko Rupnik è stato dimesso dai Gesuiti. Rupnik è accusato di abusi sessuali, spirituali e psicologici nei confronti di donne. “Marko Ivan Rupnik – si legge in una nota diffusa dai Gesuiti – è ...