Abusi | Rupnik è stato dimesso dai Gesuiti

E' quanto si legge in una nota relativa al gesuita artista accusato da diverse suore di. Il delegato dei gesuiti, Johan Verschueren, che a seguito delle denunce si è occupato del caso, ...Roma - I gesuiti hanno espulso padre Marko, sacerdote e mosaicista noto in tutto il mondo, a causa deglidi potere,di coscienza esessuali dei quali è stato riconosciuto colpevole su un arco temporale di 30 anni nei ...ha rifiutato anche l'ultima possibilità concessa di entrare in un percorso di verità Il sacerdote e artista Marko, accusato dida parte di diverse donne - come raccontato da ...

"Informiamo con cuore addolorato che il giorno 9 giugno 2023 il p. Generale ha dimesso dalla Compagnia di Gesù p. Marko Ivan Rupnik. Questo è stato fatto in conformità al diritto canonico, a causa del ...La decisione dopo il suo “rifiuto ostinato” di osservare il voto di obbedienza. Il sacerdote e artista sloveno, che rimarrebbe sacerdote ma non ...