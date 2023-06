Abolito l’abuso di ufficio | il Cdm approva all’unanimità la riforma della giustizia Nordio | “Spiace che Berlusconi non possa vederla”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Secondo il Guardasigilli «è patologico che in Italia molto spesso la politica abbia ceduto alle pressionimagistratura». Il provvedimento in otto articoli

Nel disegno di legge scompared'ufficio . Vaper danno economico, spiega nordio, che ricorda come il numero dei processi che arrivano a buon fine per questo reato sia limitatissimo, ...... in cui, di fatto, verràil reato did'ufficio ... ma la sua funzione è quella di impedire'esercizio di funzioni ...d'ufficio, rileva ancora il pg Sottani, 'è un classico reato spia, sia nel senso che può essere una sorta di alert di fatti illeciti penali più rilevanti come la corruzione, il falso ...