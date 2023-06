A Roma si apre un' altra voragine | auto inghiottite | le immagini choc

(Di giovedì 15 giugno 2023) Stavolta una profonda buca si è aperta in via Santa Maria Goretti:una Smart e una Volkswagen Polo. Ironia e rabbia sui social

Sicon un lungo piano sequenza Bassifondi , e con il chiassoso traffico serale che stringe in una morsa la città di. Vediamo un ponte e poi, mentre i rumori si placano a favore della musica, un ......quattro giorni dopo stanno conducendo 2 - 0 a pochi minuti dalla fine il big match contro la. ... Il Milan vince 1 - 0 euna mini - striscia di quattro successi consecutivi che dà morale all'...Salerno Letteratura siall'arte. La Fondazione Plart presenta La scrittura democratica , ... i finalisti del Premio Strega che a luglio si contenderanno la vittoria a, nel Ninfeo di Villa ...

Il pizzaiolo napoletano Giuseppe Vesi apre a Roma RomaToday

Maltempo a Roma, scene apocalittiche: si apre una voragine, le auto sprofondano Piano anti-piogge a Roma: «In campo 4,5 milioni per fronteggiare bombe d’acqua e allagamenti in città» Secondo le ...Da Caritas alcune idee per fronteggiare la condizione di grave precarietà che accomuna decine di migliaia di persone, come un patto sociale con i proprietari e l'implementazione del co-housing ...