A Pylos 500 morti | da Bruxelles neanche un mezzo rimprovero alla Grecia

... dopo il drammatico naufragio avvenuto nelle prime ore del 14 giugno al largo di, nel sud ...il capitano dell'imbarcazione capovolta e affondata con un numero imprecisato di migranti (daiai ...... i sopravvissuti: 'Cento bambini bloccati nella stiva', si temono quasimorti Naufragio dei ... Come per Cutro , così per. E non chiamatelo destino. C'è stata una ecatombe nel Mar Ionio, la più ...... 80 chilometri circa a sud ovest di. Finora 104 persone sono state salvate e portate a ... ma si ritiene non meno di 400 e, stando ad alcuni sopravvissuti, daa 750, quasi tutti ragazzi ...

A Pylos 500 morti, da Bruxelles neanche un mezzo rimprovero alla ... L'HuffPost

Dopo il dramma, le 78 vittime accertate, le centinaia di persone disperse in fondo al mare, lo scarico di responsabilità, la versione assai fantasiosa delle autorità greche (secondo cui un pescherecci ...Milano, 16 giu. (LaPresse) - Le ricerche dei dispersi nel naufragio al largo di Pylos, in Grecia, sono proseguite tutta la notte ma senza alcun successo. Il ...