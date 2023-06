A Loreto la rassegna estiva targata Pandemonium Teatro

(Di giovedì 15 giugno 2023) Bergamo. Con il primo spettacolo di venerdì 23 giugno alle 18, va in scena al CTE – Centro per Tutte le Età di, la“I cortili del”, un progetto culturale targatoinserito nel palinsesto di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023. Sette appuntamenti suddivisi tra giugno, luglio e settembre con diverse proposte pensate per bambini, famiglie, ragazzi, adulti in un’ottica intergenerazionale. Si tratta di narrazioni, racconti, animazioni, dedicati a bambini dai 3 anni il venerdì pomeriggio alle ore 18.00, e spettacoli rivolti ad un pubblico di giovani e adulti in programma in due sabato sera e un venerdì sera alle ore 20.30. L’ingresso sarà gratuito su prenotazione, vista la capienza massima 80 posti del CTE. IL PROGETTO Il progetto ...

Prende il via, a partire a venerdì 23 giugno al Cte (Centro per Tutte le Età) di, laestiva "I cortili del teatro", progetto culturale targato Pandemonium Teatro inserito nel palinsesto della Capitale della Cultura 2023. Sette appuntamenti, suddivisi tra giugno, ...Domenica 4 giugno - VMaestri Infioratori Per l'intera giornata visita ai tappeti floreali. per poi proseguire sulla SR630, Lungofiume Madonna di, Via Casilina/SR6, SP82 fino a ...... e quello che chiuderà la, sabato 9 settembre (alle 16 e in replica alle 18.30), in un luogo magico: l'Isola di, con il Rapsodia Saxophone Quartet. Ufficialmente Onde musicali verrà ...