365 giorni con Maria | 15 giugno Perché non diffonde il messaggio consegnatole dalla Vergine?

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 15 giugno 2023) La Madonna di Ziteil appare a una giovane che tuttavia, nonostante le ripetute raccomandazioni, non porta ilalla gente. Fino a quando non accade qualcosa di straordinario. Poi però tutti si convincono. Queste apparizioni sono avvenute in Svizzera. La giovane sta raccogliendo la legna in un luogo situato tra Salouf e Credigl. La paura L'articolo proviene da La Luce di