«100 mila like e prendiamo la Lamborghini» | la challenge dietro l’incidente in cui è morto un bambino a Roma

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 giugno 2023)stradale in via Archelao di Mileto tra Casal Palocco e Acilia è ancora sotto indagine. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro tra una Smart Forfour e unain cui ha perso la vita undi 5 anni, mentre la mamma e la sorella di 4 sono gravi. Sullaviaggiavano cinque giovani, tutti ventenni, trasportati per accertamenti in diversi ospedali. Tutte le ipotesi sono al momento al vaglio degli investigatorini. Si faranno accertamenti sulla velocità. E si cercherà anche di capire sepossa essere stato causato da una distrazione alla guida per via dell’uso di telefonini o per girare dei video sui social. L’ipotesi è quella di una “” su YouTube. Alcuni testimoni avrebbero visto con quella stessa ...