“100 bambini nella stiva del peschereccio affondato” | è un ecatombe

(Di giovedì 15 giugno 2023) Un sopravvissuto al naufragio di unnel Mar Ionio, a largo del Peloponneso, in Grecia, ha riportato una testimonianza che fa temere un bilancio ancora più grave di quello attuale. Sono, al momento, 79 i migranti partiti dalla Libia e diretti in Italia morti nel naufragio. Oltre alle 79 vittime accertate, si cercano decine e decine di dispersi. Sulviaggiavano centinaia di persone, più di 700 secondo le testimonianze, e la guardia costiera greca ha riportato di averne salvate circa 100. L’imbarcazione si è capovolta in acque internazionali nel mar Ionio, forse a causa dei forti venti. Nelle ultime ore un superstite del naufragio ha parlato di “100del”. Ilera lungo 25-30 metri, come ha riportato ...