Zola | «Promozione del Cagliari in Serie A? Una straordinaria impresa»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Gianfranco, ex giocatore delnonché attuale vice presidente della Lega diC, ha parlato dellain A dei rossoblù Gianfranco, ex giocatore delnonché attuale vice presidente della Lega diC, ha parlato dellain A dei rossoblù attraverso i propri profili social. PAROLE – «Mi volveo complimentare con tutto il, a partire dalla società, i giocatori ma in particolare da mister Ranieri per lache hanno fatto l’altro giorno a Bari- Considerando anche da dove erano partiti, dopo che il mister è arrivato a, quello che hanno fatto è davvero qualscosa di importante e soprattutto di ...

Gianfranco Zola, ex giocatore del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni via social circa la promozione dei rossoblù Quest’oggi Gianfranco Zola, ex giocatore del Cagliari nonchè attuale vice pres ...L'ex campione rossoblù pubblica un video su Instagram per unirsi ai festeggiamenti per la promozione del Cagliari Calcio in Serie A ...