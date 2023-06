Zidane avvistato a Capri | indizi sul suo futuro con il Napoli?

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Zinedineè statoscatenando diverse voci. Possibile incontro con De Laurentiis per la panchina del? Zinedine. E la notizia non fa altro che far ‘sognare’ i tifosi delin preda ad incessanti novità per quel che concerne il nuovo allenatore azzurro. Il casting per la panchina continua con tantissime voci che negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti, a partire da piste estere come Rudi Garcia o Luis Enrique fino a quelle casalinghe del calibro di Roberto Mancini o Paulo Sousa (quest’ultimo poco fa ha rotto il silenzio sottolineando la sua permanenza alla Salernitana). Ma poco fa si sono accese le speranze dei tifosi che vedonocome una possibile guida ...