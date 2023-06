Zendaya è stata cacciata dal ristorante vip in centro a Roma ecco cosa è successo

... i look più iconici di sempre Il portavoce di, Darnell Appling , si è affrettato a smentire la notizia . Che, nel frattempo, eraripresa un po' in tutto il mondo. Ha affermato, infatti, ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BVLGARI OfficialLa superstar del cinema e della modasarebberespinta all'ingresso di un ristorante a Roma. Il motivo: il crop top senza spalline, con ombelico in vista, non era compatibile con il dress code della Terrazza Borromini , ...

Disavventura per Zendaya nel weekend a Roma: Sabato sera è ... Fanpage.it

Davvero a Zendaya è stato rifiutato l'ingresso in un ristorante romano perché non era vestita con un dress code adatto al localeL’attrice Zendaya ha trascorso il weekend a Roma per un evento. Sabato sera, racconta solo oggi il Daily Mail, si è presentata in un noto ristorante della Capitale ma le è stato negato l’accesso. “Il ...