WWE | Un nuovo tag team “proveniente dalla strada” pronto a debuttare a NXT

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Negli ultimi tempi c’è molta carne al fuoco in quel di NXT. Sono parecchie le Superstar del main roster che stanno prendendo spazio nel terzo brand WWE. Baron Corbin, Mustafa Ali, Dana Brooke e da ieri sera anche i Los Lotharios. Poi c’è Seth Rollins che difenderà il suo World Title contro Bron Breakker proprio ad NXT. In questo scenario, però, ci sarà spazio anche per ilche avanza. In particolare, presto vedremo in azione untag. “Laci ha resi forti” Untagad affacciarsi sulla scena di NXT. Si tratta del duo composto da Bronco Nima e Lucien Price. I due stanno facendo regolarmente coppia negli House Show e a Level Up dallo scorso agosto ed ora è arrivato il momento del loro debutto ad NXT. Durante l’episodio ...