WWE | Potremmo assistere a delle possibili difese titolate targate NXT a SummerSlam?

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Siamo ancora lontani, ma quando si entra nel periodo estivo in casa WWE il pensiero va ovviamente all’evento più importante dell’estate, ovverodove la compagnia cerca sempre di mettere in scena i migliori incontri disponibili per dare allo show la giusta rilevanza. Vero che, prima diabbiamo ancora Money In The Bank, anch’esso PLE molto importante ma le discussioni per l’evento estivo più importanti sono già in atto. Raw, Smackdown e… NXT? Come abbiamo visto Seth “Freakin” Rollins difenderà il suo World Heavyweight Championship il prossimo martedì ad NXT contro Bron Breakker, ma questo potrebbe non essere l’unico incrocio fra main roster ed NXT. Infatti secondo quanto riportato da BWE la WWE starebbe pensando di includere due match validi per dei titoli di NXT nella card di. Attualmente non ...

Gli occhi dei fan e della WWE sono rivolti verso Money in the Bank, che si terrà il prossimo 1° Luglio dalla 02 Arena di Londra; inevitabilmente, però, la compagnia sta iniziando a mettere insieme le ...