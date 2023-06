WWE | NXT Gold Rush parte 2 | annunciata la prossima difesa di Carmelo Hayes ed altri due title-match!

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La WWE ha annunciato che NXT vedrà ben due puntate a tema sia settimanache la seguente, denominate. Già riportato di ciò che accadrà tra sette giorni, per l’episodio del 27 giugno la situazione non sarà da meno. Visto che abbiamo un nuovo #1 Contender per l’NXT Championship! Baron Corbin batte Dragunov e diventa il nuovo #1 Contender, tra due settimane la sfida a! Nel main event dell’ultima puntata, infatti, Baron Corbin ha sconfitto Ilja Dragunov, aggiudicandosi la-shot per l’NXT Championship di. Proprio quest’ultimo, in tutta risposta, ha deciso di mandare un messaggio all’ex Lone Wolf, ma andiamo per ordine. Nel finale di match, Bron Breakker ha attaccato Dragunov, consentendo al ...

A vincere è stata proprio la superstar canadese grazie alla clamorosa interferenza di Zoey Stark , ex stella di, nascosta sotto al ring per tutta la durata del match. WrestleMania: quando la...

Thea Hail, the current No. 1 contender for the NXT women’s championship, encountered her toughest challenge as she contested against Cora Jade. Let’s take a look at the WWE NXT results of June 13: ...La WWE ha confermato che il prossimo episodio di NXT verrà denominato "Gold Rush" e vedrà protagonista un altro campione oltre a Seth Rollins che, come riportato in mattinata, sfiderà Bron Breakker co ...