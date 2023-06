WWE | Lo SHIELD che non ti aspetti | Seth Rollins a NXT eguaglierà un record di Dean Ambrose

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 14 giugno 2023)ha vinto il World Heavyweight Championship a Night Of Champions, dopo aver battuto AJ Styles nella finale del torneo organizzato per assegnare la nuova cintura. Da quel momento,ha già difeso il titolo in tv, ha indetto un’open challenge, e, come si è visto nella puntata di questa settimana di NXT, ha appena accettato la sfida di Bron Breakker, con la cintura in palio. Pertanto,tornerà a NXT la prossima settimana e difenderà il suo World Heavyweight Championship contro Breakker. Come ha sottolineato Wrestling Stats and Info su Twitter,raggiungerà un traguardo unico dopo il suo ex compagno dello, a NXT la prossima settimana. Prima di, Jon Moxley ha ...