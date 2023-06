WWE | L’infortunio di Giovanni Vinci era un work oppure no? Ecco la risposta

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La WWE sta facendo i conti con diverse defezioni all’interno del proprio roster. Alcune superstar, come ad esempio Braun Strowman, hanno riportato degli infortuni che li terranno lontani dalle scene per diverso tempo. Nell’ultimo episodio di Raw, GUNTHER e Ludwig Kaiser hanno affrontato Sami Zayn e Kevin Owens: si è trattato di una formazione insolita per l’IMPERIUM dato che di solito èa lottare insieme a Ludwig Kaiser. Gli aggiornamenti Molti fan hanno creduto cheavesse riportato un infortunio e che il segmento visto a Raw fosse un modo per “rimuoverlo” dal match. Secondo quanto riportato da BWE, account che sta acquisendo una certa credibilità, si tratta però di un. Il wrestler, dunque, non ha nessun infortunio e tornerà presto a lottare accanto a Kaiser.