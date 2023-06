Wta Nottingham 2023 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 12 al 18 giugno sull’erba inglese. Evento che lo scorso anno vide trionfare la recente semifinalista del Roland Garros, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che proprio dall’erba britannica iniziò la sua scalata nel ranking verso quella la top-10. Quest’anno il campo partecipanti non è dei più entusiasmanti perché le big dopo le fatiche parigini entreranno quasi tutte in gara sull’erba dalla settimana successiva. La polacca Magda Linette e la croata Donna Vekic proveranno ad ottenere un buon risultato su una superficie sulla quale possono dire la loro, così come potrebbe essere un’arma difficilmente arginabile il servizio della giovane statunitense Alycia Parks. Al via anche Maria Sakkari con una wild card ...