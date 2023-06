WTA Nottingham 2023 | Cornet elimina Sakkari | perdono Vekic e Zhu Bene Watson

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Si è conclusa poco fa la terza giornata del WTA 250 di. Sull’erba britannica si sono disputati oggi i primi quattro ottavi di finale e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Il successo più importante di giornata è quello di Alize. La francese gioca un grande match contro la greca Maria(testa di serie n.1) e si impone per 6-1 6-4. Ora ai quarti di finale la transalpina affronterà la vincente della sfida tra l’italiana Camila Giorgi (n.7 del seeding) e la statunitense Elizabeth Mandlik.poi anche Viktorija Golubic, che batte la croata Donna(n.4 del torneo) con un netto 6-4 6-1 e strappa il pass per il prossimo turno. A sfidare la svizzera per un posto in semifinale ci sarà la britannica Heather ...

Il programma con gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2023 per quanto riguarda giovedì 15 giugno. C'è Camila Giorgi in campo alle ore 12 italiane sul Court 2 per la sfida contro l'americana Mandlik nel secondo turno del torneo ...Giovedì Camila Giorgi torna in campo per il secondo turno del "Rothesay Open" (250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sui prati di, in Gran Bretagna. La 31enne di Macerata , n.47 del ranking e 7 del seeding, dopo il successo in due set all'esordio ...Camila Giorgi rispolvera le vecchie passioni e si concede un'uscita a due prima del secondo round del250 di. sua presenza è stata incerta fino alla fine. Si temeva che il problema al ginocchio potesse costringerla a desistere proprio ad un passo dall'esordio. E invece no: non solo ...

WTA Nottingham: Camila Giorgi ritrova il sorriso e batte Brengle in due set Ubitennis

In ambito femminile Camila Giorgi avanza nel Wta 250 di Nottingham. Nell’incontro interrotto lunedì per pioggia sul 5-1 in suo favore la 31enne di Macerata (n.47 e 7 del seeding) si è imposta 7-6(5) 6 ...Giovedì Camila Giorgi torna in campo per il secondo turno del “Rothesay Open” (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sui ...