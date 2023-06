Women’s EuroBasket 2023 | Lardo | “La squadra è pronta | il girone è difficile”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 giugno 2023) “C’è grande emozione e altrettanta gioia alla vigilia di una competizione così importante, dopo un mese di raduno e di partite posso dire che laanche se davanti abbiamo tre partite impegnative e unmolto”. Lo ha detto il coach Linoalla vigilia dell’esordio a Tel Aviv della nazionale femminile alcontro la Repubblica Ceca (ore 14 in Italia). “La nostra mentalità rimane la stessa da anni, giocare insieme in attacco e trovare energie e risorse in difesa. Nelle difficoltà questaha sempre saputo reagire e anche per questo motivo sono fiducioso, domani finalmente si comincia e noi vogliamo essere protagonisti di questo Europeo”, ha aggiunto il tecnico. Il 16 giugno ...