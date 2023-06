Wimbledon 2023 | un montepremi stellare!

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L'All England Club ha reso noto che ilcomplessivo per "The Championships" sarà la cifra record di 44.700.000 sterline. Questo rappresenta un incremento dell'11,2% rispetto all'...

Jannik, che aveva perso tutti i primi quattro match di main draw disputati sull'erba, ha vinto i suoi primi match sul verde lo scorso anno aquando si è spinto fino ai quarti prima di ...Perfect #pic.twitter.com/ygomBNeXqS(@) June 14,14 giugno... la vittoria di Djokovic al Roland Garrosha proiettato il tennista serbo sul tetto delle ... 10 Australian Open, 3 Roland Garros, 3 US Open e 7. I suoi record assoluti riguardano l'...

Chi vince Wimbledon 2023 e come cambiano i favoriti rispetto al Roland Garros L'erba 'chiama' volti nuovi OA Sport

L'All England Club ha reso noto che il montepremi complessivo per 'The Championships 2023' sarà la cifra record di 44.700.000 sterline.Nick Kyrgios ha ammesso di essere stato ricoverato in una struttura psichiatrica quando ebbe pensieri suicidi durante il torneo di Wimbledon del 2019. Lo ha detto in un episodio della serie ‘Break Poi ...