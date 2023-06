WhatsApp Beta fa esordire i videomessaggi e cambia il look dell’app Business

Mentre è in test la nuova interfaccia di, dalladell'applicazione di messaggistica istantanea arriva la notizia secondo cui gli ingegneri sarebbero al lavoro su una nuova funzionalità per gli utenti . Secondo quanto scovato ...si sta per aggiornare con una serie di update che porteranno a una riprogettazione grafica completa dell'applicazione. Il primo indizio in tal senso è arrivato con il rilascio dellaper ...Nel tentativo di risolvere questo inconveniente, il team diha iniziato a distribuire la funzione di modifica dei messaggi nella versioneper Windows. La notizia è stata confermata da ...

Whatsapp beta: condivisione schermo e modifica messaggi in test su Windows HDblog

Whatsapp sta testando la possibilità per gli utenti di inviare video messaggi da 60 secondi. La novità emersa dall'ultima beta.Gli utenti di WhatsApp hanno ricevuto una funzione che era richiesta da tempo. Finalmente, adesso si può fare: ecco come.