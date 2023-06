Weekend a Pisa | una città in festa

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Centomila lumini di cera illuminano, a, i palazzi dei Lungarni. L’appuntamento è per venerdì 16 giugno: ogni anno i lampanini vengono posti su dei telai in legno (detti biancheria) lungo le facciate degli edifici, e grazie allo spegnimento dell’illuminazione pubblica e privata, l’effetto delle tremule luci riflesse nell’Arno offre una suggestione unica, raddoppiata dai fuochi d’artificio. La tradizionale Luminara è l’evento clou del Giugnono, che festeggia il patrono della, San Ranieri. La Luminara di San Ranieri, che si svolge aogni anno il 16 giugno, in onore del patrono della. Foto di Guglielmo Giambartolomei. In calendario anche il Palio di San Ranieri (sabato 17 giugno) la sfida in Arno tra le quattro imbarcazioni che rappresentano i quattro quartieri storici della ...