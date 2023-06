Waterworld | dove è stato girato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 14 giugno 2023)diretto da Kevin Reynolds, ètra le Hawaii e gli Stati Uniti. Le riprese sono iniziate nel giugno 1994 e si sono concluse nel febbraio 1995. Considerato ilpiù costoso all’epoca della sua uscita, il regista non ha lasciato nulla al caso per rendere i set il più realistici possibile. Ambientato in un futuro lontano in cui i ghiacci polari si sono sciolti e il mondo come lo conosciamo è sommerso, ilsegue un vagabondo solitario noto come Mariner (Kevin Costner). Inizialmente il team di produzione aveva selezionato due location per costruire il dettagliato set dell’atollo che fa da sfondo alla narrazione post-apocalittica del: la costa di Kona alle Hawaii e la regione costiera meridionale dell’Australia. Tuttavia, poiché la ...