Wall Street apre in calo in attesa Fed | Dj - 0 | 43% | Nasdaq - 0 | 01%

In calo. Il mercato ritiene che la Banca centrale Usa non farà ritocchi al costo del denaro ma è possibile che fornisca indicazioni ancora aggressive. Spread in lieve rialzo. Euro oscilla su ...apre negativa in attesa della Fed. Il Dow Jones perde lo 0,43% a 34.059,97 punti, il Nasdaq cede lo 0,01% a 13.573,21 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,01% a 4.368,05 punti. .Le Borse europee confermano l'andamento positivo , sebbene rallentino, con l'avvio die nell'attesa della Fed mentre gli investitori scommettono su una pausa nel rialzo dei tassi. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di mezzo punto con l'immobiliare e ...

Avvio in calo per Wall Street nella giornata in cui la Fed deciderà sui tassi di Interesse. Il Dow Jones cede lo 0,46%, il Nasdaq viaggia sotto la parità. Le borse europee confermano l'andamento ...Oggi la banca centrale annuncerà una pausa sui tassi d'interesse, ma ciò non significa che deciderà di mettere fine al ciclo restrittivo, visto che l'inflazione è ancora al di sotto del suo target ...